Der Euro hat sich am Montag am späten Nachmittag leicht befestigt gezeigt. Gegen 16.30 Uhr notierte der Euro bei 1,1208 US-Dollar. Während sich der am Vormittag gemeldete Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland kaum auf den Handel auswirkte, brachten die am Nachmittag gemeldeten US-Daten etwas Bewegung in den Markt.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...