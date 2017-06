Der Ölpreis (im Chart die Sorte WTI) stand zuletzt weiter unter Druck. Und das ist auch kein Wunder: Das Angebot sprudelt reichlich. So ist in den USA die Zahl der Bohrtürme wenn ich richtig gezählt habe 23 Wochen in Folge gestiegen. Zuletzt wurden in den USA 941 Bohrtürme für Erdöl und Erdgas gezählt (bzw. 758 nur für Erdöl).

Ölpreis auf tiefstem Stand seit 2016

Um das einzuordnen: Die genannten 941 Bohrtürme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...