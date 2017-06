Zürich - Die Kunden der Saxo Bank (Schweiz) AG werden seit heute nicht mehr nur von Mitarbeitenden, sondern auch vom Roboter "Pepper" begrüsst. "Pepper" ist ein Roboter oder digitaler Assistent, der auf Basis von künstlicher Intelligenz mit Menschen interagieren kann. Er ist mobil, erkennt Personen, kann mit ihnen einen Dialog führen, ihre Wünsche und Interessen verstehen und ihnen die Produkte und Dienstleistungen der Saxo Bank näher bringen. Kennenlernen kann man "Pepper" in der neu eröffneten Trading Lounge der Saxo Bank an der Beethovenstrasse 33 im Herzen von Zürich.

"Digitale Assistenten, wie Amazons Alexa oder Siri von Apple, halten in immer mehr Lebensbereiche Einzug - auch die Omni-Channel-Interaktion zwischen Bankkunde und Bank wird erfasst und grundlegend transfor-miert", sagt Patrick Hunger, CEO der Saxo Bank (Schweiz) AG: "Mit Pepper haben wir einen Roboter gefunden, der uns hilft, unsere Trading Lounge im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu gestalten. Sie soll nicht nur ein Schaufenster für unsere Plattformen, Produkte, Services und eine Zone für die Begegnung zwischen Menschen sein, sondern auch ein eigentlicher FinTech ‚Sandkasten', in dem wir neue technologische Möglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen ausloten können. Wir möchten mehr über autonome Kommunikation lernen und das Konzept ‚Human Interaction as a Service' (HIaaS) mit unseren Kunden diskutie-ren."

Technologie im Dienste des Kunden



