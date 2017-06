Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG begibt Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 10.000.000,00 Euro.

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG begibt Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 10.000.000,00 Euro. 26.06.2017

Ad-Hoc Meldung nach Art. 17 MAR

26.06.2017 Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat erneut ein Angebot einer neuen Anleihe in Höhe von bis zu EUR 10.000.000,00 gestartet.

Nach der erfolgreichen Platzierung der Anleihen 2013/23 und 2016/26 mit Volumina in Höhe von jeweils EUR 10.000.000,00 startet die "Deutsche Bildung" heute erneut ein Angebot einer zusätzlichen Anleihe mit einem Volumen in gleicher Höhe (bis zu EUR 10.000.000,00) mit einer Verzinsung in Höhe von 4 % p.a. und einer Laufzeit bis zum 13.07.2027.

Die Anleihe wird unter den Bedingungen gemäß Wertpapierprospekt vom 23.06.2017 angeboten und wird in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG beabsichtigt derzeit, die Anleihe in zwei Tranchen zu jeweils EUR 5 Mio. auszugeben. Die erste Tranche soll mit dem Zeitpunkt der Einbeziehung in den Freiverkehr zum voraussichtlich 13. Juli 2017 ausgegeben werden. Die zweite Tranche soll zu einem späteren, noch nicht fest definierten Zeitpunkt innerhalb der Gültigkeitsdauer des Wertpapierprospekts erfolgen. Es ist beabsichtigt, mit dieser Zweiteilung den bestehenden Kapitalbedarf und die durch die Platzierung entstehende Zinsverpflichtung besser miteinander zu koordinieren.

Der Emissionserlös soll genutzt werden, um in weitere Fördervereinbarungen für Studierende (inhaltlich und finanziell) zu investieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Südliche

Münchner Straße 8a 82031 Grünwald/München

Telefon: +49 (89) 649 46 235 Fax: +49 (69) 920 39 45 10Internet:

www.deutsche-bildung-studienfonds-2.de ISIN: DE000A2E4PH3 WKN: A2E4PH

Börsen: Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse

