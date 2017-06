Entgegen der alten Börsenweisheit "Sell in May and go away" präsentierten sich die internationalen Börsen auch in der vorletzten Juni-Woche in starker Verfassung. So erreichten Dax (-0,2%; Freitag-Schlusskurs: 12.733 Punkte) und Dow Jones (+0,1%; Freitag-Schlusskurs: 21.395 Punkte) am Dienstag wieder einmal neue historische Höchststände bei 12.952 sowie 21.535 Punkten.Auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...