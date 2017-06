FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:00 D: Vapiano Erstnotiz Prime Standard 10:00 I: Verbrauchervertrauen 06/17 10:00 D: Zoologischer Garten Hauptversammlung, Berlin 10:00 A: S&T Hauptversammlung, Hagenberg 10:05 USA: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Sydney 11:00 D: VDMA Bayern Jahres-Pk, München 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 2019 Volumen: 4 Mrd EUR 12:30 CH: Syngenta Pk mit u.a. neuem Chairman Ren Jianxin, Basel 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/17 17:00 USA: Fed-Chef von Philadelphia, Harker, hält Rede in London 19:00 USA: Fed-Chefin Yellen hält Rede in London 23:30 USA: Fed-Chef von Minneapolis, Kashkari, hält Rede in Houghton, Michigan TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: ADAC Hauptversammlung, München D: Axel Springer Capital Markets Day, London SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zum CO2-Ausstoß von Autos, Berlin 09:00 EU: EZB Forum on Central Banking (bis 28.6.), Portugal Eröffnungsrede von EZB-Präsident Mario Draghi 09:00 D: Pressefrühstück La Financière de l'Echiquier, Frankfurt Thema: Märkte mit Rückenwind: Wie viel Potenzial steckt noch in europäischen Small- und Mid-Caps? 10:00 D: Stada äußert sich zu geplantem Verkauf an Finanzinvestoren Bain und Cinven 11:00 D: Pk Bauernverband zu Deutschem Bauerntag (28./29.6. in Berlin), mit Präsident Joachim Rukwied, Berlin 14:00 D: Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Kanzleramtschef Peter Altmaier, Verkehrsminister Alexander Dobrindt, EU-Kommissar Günther Oettinger, Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter, RWE-Chef Rolf Martin Schmitz, Lufthansa-Chef Carsten Spohr, FDP-Chef Christian Lindner, Berlin D: US-Handelsminister Wilbur Ross in Berlin + geplantes Treffen mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

AXC0225 2017-06-26/17:35