Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P1027 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 26.06.2017 Kursziel: 1,50 CAD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P1027). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his CAD 1.50 price target. Abstract: Junior lithium miners (those still to go into production) have underperformed the larger players so far this year. While the Bloomberg SOLLIT index (top five constituents: FMC, SQM, Tesla, Samsung SDI, Albermarle) has risen 18% YTD, the share prices of Rock Tech Lithium (RCK) and peers (Altura, Critical Elements, Kidman, Nemaska, Pilbara, Sayona) have climbed by an average of only 3%. We think this underperformance is attributable to fears that capacity increases (mainly at established producers) will dent lithium prices before the juniors secure financing/reach production. In our view these fears are overdone. While substantial capacity is slated to reach the market over the next five years, history has repeatedly demonstrated that much scheduled new capacity either does not reach the market on time or does not materialise at all. On the demand side, the tendency is towards upward revisions to forecasts against the background of persistently positive news on the development of the electric vehicle industry. In our view the market is underestimating the speed at which electric vehicles will reach mass market acceptance. Our base case assumption is 15% penetration of the new car/light commercial vehicle market by electric vehicles by 2025. This would give rise to a lithium carbonate market of over 620kt (over 3x the current market size). Meanwhile, recently published prospecting and channel sampling results suggest that RCK will be successful in achieving the goal we set in our initiating coverage study on 21 March of raising NI 43-101 compliant resource tonnage from the current 9.5m tonnes to 15.8m tonnes by early 2018. We maintain our Buy recommendation and price target of CAD1.50. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P1027) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,50. Zusammenfassung: Junior-Lithiumbergbauunternehmen (die mit der Produktion noch nicht angefangen haben), haben ihre größeren Peers im bisherigen Jahresverlauf underperformt. Der Bloomberg SOLLIT Index (fünf größte Mitglieder: FMC, SQM, Tesla, Samsung SDI, Albermarle) ist im bisherigen Jahresverlauf um 18% geklettert. Dagegen sind die Kurse von Rock Tech Lithium (RCK) und ihren Peers (Altura, Critical Elements, Kidman, Nemaska, Pilbara, Sayona) im Schnitt um lediglich 3% gestiegen. Unseres Erachtens ist diese Underperformance der Angst zuzuschreiben, dass Kapazitätssteigerungen (hauptsächlich bei den etablierten Produzenten) eine Lithiumpreisdelle herbeiführen könnten, bevor die Junior-Lithiumbergbunternehmen in der Lage sind, die Finanzierung zu sichern, bzw. die Produktion zu erreichen. Aus unserer Sicht sind diese Ängste überzogen. Obwohl erhebliche neue Kapazität für die nächsten fünf Jahre geplant ist, hat die Geschichte wiederholt gezeigt, dass geplante neue Kapazität in erheblichem Maße den Markt entweder verspätet oder gar nicht erreicht. Was die Nachfrage angeht, werden die Prognosen vor dem Hintergrund anhaltend positiver Nachrichten über die Entwicklung der elektrischen Autoindustrie tendenziell nach oben angepasst. Aus unserer Sicht unterschätzt der Markt die Geschwindigkeit, mit der die elektrischen Autos die Massenakzeptanz erlangen werden. Unsere Grundannahme sieht eine 15%ige Durchdringung des Marktes für neue Autos und leichte Nutzfahrzeuge durch elektrische Fahrzeuge bis 2026 vor. Dadurch entstünde auf Basis unserer Zahlen ein Lithiumkarbonatmarkt von über 620Kt (das Dreifache des heutigen Marktes). Unterdessen deuten jüngst veröffentlichte Schürf- und Kanalprobeergebnisse darauf hin, dass es RCK gelingen wird, das in unserer Coverageaufnahmestudie vom 21. März genannte Ziel zu erreichen, nämlich die NI 43-101-konforme Tonnage bis Anfang 2018 von derzeit 9,5 Mio. Tonnen auf 15,8 Mio. Tonnen anzuheben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von CAD1,50 bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15351.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

