FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montagnachmittag merklich an Schwung verloren und sein zwischenzeitlich klares Plus mehr als halbiert. Händler machten dafür die Flaute an der Wall Street verantwortlich, wo der Dow-Jones-Index nach einer festeren Eröffnung zuletzt knapp ins Minus drehte. Negative Impulse sandten zudem die erneut nachgebenden Ölpreise und ein unerwartet deutlicher Rückgang der Aufträge für langlebige Güter in den USA.

Der Dax gewann letztlich 0,29 Prozent auf 12 770,83 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich um rund 0,8 Prozent gestiegen war. Die zunächst deutlicheren Gewinne basierten auf Anzeichen eines ungebrochenen Wachstumskurses der deutschen Wirtschaft. So stieg der ifo-Geschäftsklimaindex im Juni und übertraf damit den Rekordwert vom Vormonat. Bankvolkswirte hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Der MDax , in dem die mittelgroßen deutschen Unternehmen repräsentiert sind, schloss 0,20 Prozent höher bei 25 262,96 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,03 Prozent auf 2267,45 Zähler ein./edh/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

