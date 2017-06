SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Nach Berichten über erhebliche Differenzen mit Bosch auf der Baustelle für den neuen Hauptstadtflughafen hat BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup die Wogen geglättet. "Wir sind da in ganz vernünftigen Gesprächen", sagte Lütke Daldrup am Montag dem RBB-Inforadio. "Da ruckelt es auch manchmal, weil die Interessen nicht immer die Gleichen sind." Man habe aber verabredet, Gespräche so schnell wie möglich zu Ende führen, um zu klären, wann bestimmte Leistungen fertig sind.

Ein Bosch-Sprecher widersprach am Montag einem Medienbericht, wonach das Unternehmen gedroht habe, die Zusammenarbeit zu beenden. Bosch arbeite mit Hochdruck daran, seine Aufträge professionell und konstruktiv durchzuführen./bf/DP/mis

AXC0232 2017-06-26/17:52