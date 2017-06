FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Abend um 0,08 Prozent auf 165,18 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,25 Prozent.

Deutliche Kursgewinne verzeichneten Staatspapiere aus Italien und Griechenland. In Italien sorgte die Entscheidung der Regierung, den Verkauf zweier Regionalbanken mit staatlichen Mitteln in Milliardenhöhe zu flankieren, für Kursgewinne sowohl an der Aktienbörse als auch am Rentenmarkt.

Griechische Staatspapiere waren gefragt, weil die Ratingagentur Moody's die Bonität des Krisenlandes am Freitag von niedrigem Niveau aus angehoben hatte. Allerdings gaben die griechischen Staatsanleihen ihr Gewinne im Nachmittagshandel teilweise wieder ab. Ein Brief von EZB-Präsident Mario Draghi an EU-Parlamentarier deutet nicht auf baldige Notenbankkäufe griechischer Staatsanleihen hin. Es gebe weiterhin ernsthafte Bedenken mit Blick auf die Tragfähigkeit der griechischen Staatsschulden.

Das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland bewegte die Anleihemärkte dagegen kaum. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima erreichte im Juni überraschend erneut einen Höchststand seit der deutschen Wiedervereinigung. Bankvolkswirte hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet./jsl/jha/

