City Of Industry, Kalifornien (ots/PRNewswire) - TOMTOP hat sich anlässlich seines 13. Geburtstages entschieden, vom 26. Juni bis 10. Juli eine umfassende Monatsaktion zu veranstalten und sich bei seinen weltweiten Kunden für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen zu bedanken! Zusätzlich zu einem Rabatt von 10 % auf einige Produkte startet TOMTOP auch das interaktive "Kuchenanzünden"-Spiel, bei dem Kunden die Möglichkeit haben, iPhones, Drohnen, TV-Boxen und andere hochwertige Produkte zu gewinnen. Des Weiteren gibt es bei sehr bekannten Produkten von Xiaomi, DJI und anderen berühmten Marken während dieser Zeit Rabatte bis zu 70 % so lange der Vorrat reicht.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/527515/TOMTOP_13th_Anniversary.jpg



Für neue Kunden ist dieser Geburtstag eine hervorragende Gelegenheit, sich anzumelden. Nutzer, die sich neu anmelden und ein Abonnement buchen, erhalten 300 Punkte und genießen darüber hinaus zahlreiche Rabatte. Während dieses Geburtstags erhalten Teilnehmern am Schießspiel "I AM MVP" Preise von bis zu USD 50.



Wenn Sie Interesse haben, an dieser Aktivität teilzunehmen, besuchen Sie bitte die Website tomtop.com (http://deal.tomtop.com/activity/201706/20170620_Anniversary.html), wo Sie nennenswerte Einsparungen erzielen können.



TOMTOP hat sich der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten an seine weltweiten Kunden über den E-Handel sowie eines ultimativen, grenzübergreifenden Einkaufserlebnisses für seinen weltweiten Nutzer verpflichtet, damit Verbraucher in der ganzen Welt Qualitätsprodukte teilen und eine gehobene Lebensqualität genießen können. Mit diesem Ziel vor Augen bewirtschaftet TOMTOP mehr als 80.000 Quadratmeter Lagerraum in der gesamten Welt und stellt seit seiner Gründung im Jahr 2004 rund um die Uhr intelligente ERP-Reaktion in Echtzeit bereit. Das Unternehmen ist damit ein Hightech-Betrieb auf Staatsebene und das erste grenzübergreifende E-Handelsunternehmen Chinas.



Pressekontakt: erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit: Robert +62-6533-5288 marketing@tomtop.com