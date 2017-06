Mainz (ots) - Woche 31/17



Di., 1.8.



Bitte Programmänderung beachten:



20.15 ZDFzeit (HD/UT) Dianas Vermächtnis Das Geheimnis der unglücklichen Prinzessin Film von Susanne Gelhard und Ulrike Grunewald Kamera: Stephan Radke, Kerstin Luxenhöfer, Carsten Schöning Deutschland/Großbritannien 2017



("ZDFzeit: Bratmaxe, Bruzzzler & Co." wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



Mi., 2.8.



Bitte Programmänderung beachten:



(Die Wiederholung "ZDFzeit: Bratmaxe, Bruzzzler & Co." wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



