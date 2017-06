Saudi-Arabien und die drei übrigen Staaten werfen Katar vor, Extremisten zu unterstützen. Nun weist auch der iranische Außenminister die Anschuldigung zurück und ruft Europa zur Vermittlung zwischen den Golfstaaten auf.

Der Iran hat Europa zur Vermittlung im Streit zwischen Saudi-Arabien und Katar aufgerufen. In einer Rede in Berlin konterte der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif am Montag die Terrorismus-Vorwürfe gegen sein Land und Katar. Die Urheber dieser Anschuldigungen versuchten lediglich, die Verantwortung für ihr eigenes Versagen im Umgang mit den Forderungen ihrer Völker auf andere abzuwälzen. Sarif plädierte für ein neues Dialogforum der Golfstaaten und ein Ende der Aufrüstungsspirale in der Region. Irans Präsident Hassan Ruhani hatte Katar zuvor seine Unterstützung zugesichert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...