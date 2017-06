ZÜRICH (Dow Jones)--Deutliche Aufschläge hat der schweizerische Aktienmarkt zum Wochenauftakt verbucht. Europaweit profitierten die Börsen von dem überraschend auf ein Rekordhoch gestiegenen deutschen ifo-Geschäftsklimaindex. In der Schweiz fiel der Leistungsbilanzüberschuss unerwartet hoch aus. Auch die Rettung zweier italienischer Banken trug zur guten Stimmung bei.

Mit 1 Prozent fiel das Plus des SMI allerdings merklich höher aus als an den meisten anderen europäischen Börsen. Der Index schloss bei 9.121 Punkten. Im Verlauf hatte der SMI bei 9.149 Punkten den bisher höchsten Stand in diesem Jahr erreicht.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 46,23 (zuvor: 33,45) Millionen Aktien.

Verantwortlich für den kräftigen Anstieg des SMI war das Indexschwergewicht Nestle, dessen Kurs um 4,3 Prozent stieg. Zu verdanken war dies dem Einstieg eines neuen Großaktionärs: Der Hedgefonds Third Point des aktivistischen Investors Daniel Loeb hat sich für 3,5 Milliarden US-Dollar bei Nestle eingekauft und erhöht den Druck auf die Schweizer, ihr Wachstum anzukurbeln.

Gesucht waren neben Nestle auch die Aktien der Banken. Sie profitierten davon, dass der italienische Staat die beiden Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza mit rund 17 Milliarden Euro rettet und damit den heimischen Bankensektor vor einer möglichen systemischen Krise bewahrt. Credit Suisse gewannen 1,1 Prozent, UBS 0,6 Prozent und Julius Bär stiegen um 0,9 Prozent.

Roche-Aktien profitierten nicht nachhaltig davon, dass der Pharmakonzern in zwei Phase-III-Studien eines Blutermedikaments positive Ergebnisse erzielt hatte. Die Aktien gaben anfängliche Gewinne ab und schlossen mit einem Minus von 0,4 Prozent.

