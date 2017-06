Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Dokumentation "Als Paul über das Meer kam" von Filmemacher Jakob Preuss, die in Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" entstanden ist, wurde am Sonntag, 25. Juni 2017, auf dem 20. Internationalen Film- und Fernsehfestival in Shanghai mit dem "Golden Goblet" in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" ausgezeichnet.



Paul, ein Migrant aus Kamerun, hat sich durch die Sahara bis an die Küste Marokkos durchgeschlagen. Dort lernen sich Paul und der Berliner Filmemacher Jakob Preuss kennen, der entlang Europas Außengrenzen auf Recherche ist. Kurz darauf schafft es Paul, in einem Schlauchboot über das Meer nach Spanien überzusetzen. Er überlebt - doch die zweitägige Überfahrt fordert den Tod der Hälfte der Mitfahrer. Nach zweimonatiger Abschiebehaft trifft er Jakob in Granada wieder. Paul will nach Deutschland weiterreisen, dem Land seiner Träume: Wird Jakob seinem Protagonisten Paul aktiv bei seinem Streben nach einem besseren Leben in Deutschland helfen oder bleibt er der beobachtende Filmemacher?



"Als Paul über das Meer kam" ist eine Produktion der WEYDEMANN BROS. GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW und NORDMEDIA. Die ZDF-Redaktion haben Diana Kraus und Milena Seyberth.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://facebook.com/DaskleineFernsehspiel



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121