Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag gut in die neue Handelswoche gestartet: Der Leitindex SMI kletterte am Vormittag mit kräftiger Unterstützung des Schwergewichts Nestlé bei 9'149 Punkten auf ein neues Jahreshoch, ehe das Rally am Nachmittag von Gewinnmitnahmen bei Roche und Novartis etwas gebremst wurde. Während Nestlé von Kursphantasien rund um den Einstieg des aktivistischen amerikanischen Investors Daniel Loeb getragen wurden, bleiben die volatilen Ölnotierungen in den Augen der Händler ein Risiko für die Märkte.

Die Nervosität im Ölhandel sei nach wie vor gross und ein Abrutschen der Ölpreise stelle ein hohes Risiko für die Aktienmärkte dar, führte ein Händler aus. Den Beweis dafür lieferten am Montag sinkende Ölnotierungen im späten Handel, die den Aufschwung an den internationalen Aktienbörsen allerdings nur leicht abschwächten. Positiv wurden am Berichtstag die rekordhohen Daten zum deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex sowie die Staatsrettung zweier italienischer Regionalbanken aufgenommen.

Bis Börsenschluss kletterte der Swiss Market Index (SMI) um 0,98% auf 9'121,22 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,45% auf 1'427,81 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,81% auf 10'358,54 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende 16 im Plus und zwölf im Minus. ...

