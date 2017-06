Tagesausblick für 27.6.: DAX geht erneut die Puste aus. Gold und Banken im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

DAX® & Co. starteten freundlich in die neue Woche. Unterstützung bekamen die Märkte unter anderem vom Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex auf ein neues Rekordhoch. Oberhalb von 12.800 Punkten wurde die Luft beim DAX® jedoch wieder dünn und es kam zu Gewinnmitnahmen. Auffällig waren erneut Deutsche Lufthansa (Verzicht auf Air Berlin-Übernahme) und die beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank (Abwicklung von zwei italienischen Banken sorgt für Erleichterung). Am Devisenmarkt zeigte sich derweil kaum Bewegung. Dafür sorgte ein kräftiger Abschlag bei Gold für eine Überraschung.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Wacker Neuson profitierte von einer positiven Analystenstudie und schraubte sich über 10 Prozent nach oben. Bei Rocket Internet sorgt der bevorstehende Börsengang der Tochter Delivery Hero für gute Stimmung. Die Aktie von Stada kam derweil durch Spekulationen auf ein Scheitern der Übernahme unter Druck.

3 Charttechnische Signale

Deutsche Bank - Leichte Erholung nach Bodenbildung bei Euro 15. Wird das ein Doppelboden?

- Leichte Erholung nach Bodenbildung bei Euro 15. Wird das ein Doppelboden? Euro/US-Dollar - schiebt sich über 20-Stunden-Durchschnittslinie. Luft bis 1,124 US-Dollar

- schiebt sich über 20-Stunden-Durchschnittslinie. Luft bis 1,124 US-Dollar Nordex - bullish engulfing

Titel wie BMW, Deutsche Börse und thyssenkrupp bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

USA - Verbrauchervertrauen, Juni

USA - Reden von einigen US-Fed-Präsidenten

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.800/12.950/13.070 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.600/12.650/12.700/12.750 Punkte

Nach einer freundlichen Eröffnung tauchte der DAX® am Nachmittag wieder ab. Zwischen 12.700 und 12.750 Punkten findet der Index eine breite Unterstützung. Swing-Tradern bieten sich hier gewiss gute Tradingchancen. Allerdings fehlt der große Impuls. Viele Bullen warten auf einen signifikanten Ausbruch über 12.800 Punkte bzw. auf einen deutlicheren Rücksetzer. Unterhalb von 12.700 Punkten könnte der Index in Richtung 12.650 Punkte kippen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2017 - 26.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.06.2011 - 26.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

