Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach einem volatilen Verlauf mit leichten Gewinnen geschlossen. Ein Rettungspaket für die angeschlagenen italienischen Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza hatte zunächst die Stimmung gestützt genauso wie ein auf ein neues Allzeithoch gestiegener ifo-Geschäftsklimaindex. Erneut schwache US-Wirtschaftsdaten belasteten dann jedoch am Nachmittag, genauso wie ein weiter nachgebender Ölpreis. Der DAX schaffte letztlich ein Plus von 0,3 Prozent auf 12.771 Punkte - im Tageshoch hatte der Index schon bei 12.841 Punkten gestanden.

Der jüngste Bailout in Italien stützte auch die Bankaktien im DAX. Deutsche Bank gewannen 0,9 Prozent und Commerzbank 2,2 Prozent. Die Regierung in Rom hat zwar den Bankensektor vor einer möglichen systemischen Krise bewahrt, mit rund 17 Milliarden Euro ist die Rettung aber sehr teuer für den Steuerzahler geworden. Senior-Anleiheinhaber sollen nicht zur Kasse gebeten werden. Die Commerzbank sprach von einem "faden Beigeschmack". Die gesunden Teile der von der Pleite bedrohten Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza werden von der Bankengruppe Intesa Sanpaolo übernommen. Für faule Kredite wurde eine Bad Bank gegründet.

Stada-Aktionäre werden nervös

Die Unsicherheit, ob die für die Übernahme erforderliche Annahmequote von 67,5 Prozent erreicht wurde, drückte auf die Stada-Aktie. Das Angebot lief zwar bereits am vergangenen Donnerstag um Mitternacht aus, bislang hat Stada aber noch kein Ergebnis veröffentlicht. Bis Donnerstagmittag wurden 45,30 Prozent der Anteile angedient. "Das deutet darauf hin, dass es sehr knapp wird", sagte ein Händler. Stada verloren 3,1 Prozent auf 61,79 Euro.

Air Berlin brachen um 4,2 Prozent ein, nachdem die Lufthansa ihr ausdrückliches Desinteresse an einer Übernahme der krisengeschüttelten Fluglinie erklärt hatte. Die Erleichterung darüber trieb umgekehrt die Lufthansa-Aktie um 3,1 Prozent nach oben. Zalando litten unter einer Abstufung durch die Royal Bank of Canada auf "Underperform" und fielen um 0,8 Prozent. Vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag stiegen Hella gleich um 4,6 Prozent.

Im TecDAX legten SLM Solutions um 1,6 Prozent zu. Das Unternehmen hat einen Auftrag für Laser-Maschinen aus China erhalten und sprach von einem wichtigen Schritt zur weiteren Erschließung des chinesischen Markts. Im SDAX zogen Wacker Neuson nach einer Kaufempfehlung um 11,2 Prozent an.

Der Ausgabepreis für den Börsengang von Vapiano stand zum Börsenschluss noch nicht fest. Laut Angaben aus dem Handel wurde die Bookbuilding-Spanne aber auf 22 zu 24 Euro für die Stücke von ursprünglich 21 zu 27 Euro eingeengt. Händler rechnen mit einem Emissionspreis von rund 23 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 69,7 (Freitag: 78,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,38 (Freitag: 2,65) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.770,83 +0,29% +11,23% DAX-Future 12.770,50 +0,35% +11,60% XDAX 12.778,30 +0,38% +11,63% MDAX 25.262,96 +0,20% +13,85% TecDAX 2.267,45 -0,03% +25,15% SDAX 11.187,94 +0,22% +17,53% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,16 12 ===

June 26, 2017 11:51 ET (15:51 GMT)

