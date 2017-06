PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben zum Handelsende am Montag ihre Gewinne reduziert. Händler begründeten dies mit der jüngsten Entwicklung der Ölpreise. Diese hatten am Montag zunächst moderat zugelegt, am Nachmittag aber wieder nachgegeben.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,51 Prozent auf 3561,76 Punkte. Für den französischen CAC-40-Index ging es um 0,56 Prozent auf 5295,75 Zähler hoch. Der britische FTSE 100 rückte um 0,31 Prozent auf 7446,80 Punkte vor.

Anleger sorgten sich wegen möglicher Verwerfungen am Ölmarkt, sollte das Ölangebot hoch bleiben, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Er sieht im Abrutschen des Ölpreises ein hohes Risiko für die Aktienmärkte. Positiv aufgenommen wurde hingegen die mit Staatsmilliarden finanzierte Lösung für zwei italienische Krisenbanken. Auch das rekordhohe deutsche Ifo-Geschäftsklima erfreute die Marktteilnehmer./ajx/jha/

