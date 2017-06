Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag gut in die neue Handelswoche gestartet: Der Leitindex SMI kletterte am Vormittag mit kräftiger Unterstützung des Schwergewichts Nestlé bei 9'149 Punkten auf ein neues Jahreshoch, ehe das Rally am Nachmittag von Gewinnmitnahmen bei Roche und Novartis etwas gebremst wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...