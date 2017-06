PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Arbeitslosenzahl im Mai gestiegen. Sie sei auf 3,494 Millionen geklettert, teilte das französische Arbeitsministerium am Montag in Paris mit. Zum Vormonat erhöhte sich die Zahl um 22 300 oder 0,6 Prozent. Im April war die Arbeitslosenzahl noch um 36 300 gefallen.

Es handelt sich um die ersten Arbeitsmarktzahlen der Amtszeit des neuen Präsidenten Emmanuel Macron. Für Macron ist die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit eine der wichtigsten Aufgaben. Hierzu sollen rasch Reformen umgesetzt werden. Konsultationen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern fanden bereits statt.

Die Arbeitslosenquote lag zuletzt deutlich über der Deutschlands. Laut jüngsten Zahlen der EU-Kommission betrug sie im April in Frankreich 9,5 Prozent und in Deutschland 3,9 Prozent. In der Eurozone insgesamt hatte die Quote bei 9,3 Prozent gelegen./jsl/jha/

