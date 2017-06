Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Samstag, 1. Juli 2017, 22.30 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Ihre Namen sind legendär und auch heute noch der Inbegriff des Belcanto im 20. Jahrhundert: Enrico Caruso, Richard Tauber, Tito Schipa, Beniamino Gigli und Joseph Schmidt. Was macht die Tenöre der Schellackzeit so unvergleichlich? Die Dokumentation, die 3sat am Samstag, 1. Juli 2017, 22.30 Uhr, in Erstausstrahlung zeigt, beschreibt die Entwicklung des Belcanto in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit herausragenden Ton- und Bildaufnahmen der bedeutenden Tenöre.



Insbesondere Enrico Caruso gilt vielen als der vielleicht größte Tenor aller Zeiten. Er revolutionierte den klassischen Belcanto in einer Weise, die stilprägend für das gesamte 20. Jahrhundert werden sollte. Mit seinen über 400 Schallplattenaufnahmen trug er entscheidend dazu bei, die Schallplatte als Massenmedium zu etablieren. Als in den 30er Jahren der Tonfilm aufkam, wurden Sänger wie Beniamino Gigli zudem zu Kinostars.



Filmautor Jan Schmidt-Garre ist in den 90er Jahren zu den letzten damals noch lebenden Weggefährten der Sänger gereist. In New York traf er Michael Sisca, der den 1921 gestorbenen Enrico Caruso noch persönlich gekannt hatte. In Moskau entdeckte er in der Wohnung von Ivan Koslowskys Tochter etliche verrostete Filmdosen mit bis dahin völlig unbekannten Filmaufnahmen des großen russischen Tenors. In Amsterdam berichtete die Sängerin Paula Lindbergh-Salomon in einem bewegenden Interview vom Schicksal ihres engen Freundes Joseph Schmidt, der trotz seines sogar von Joseph Goebbels gelobten Schlagers "Ein Lied geht um die Welt" nicht mehr auftreten durfte und später auf der Flucht vor den Nazis starb.



Die Erinnerungen der Zeitzeugen und Weggefährten sowie die vielen wiederentdeckten Filmaufnahmen sind heute Dokumente von unschätzbarem Wert. Sie machen die Faszination und die bis heute fortdauernde Wirkung der großen Tenöre der Schellackzeit verständlich und unmittelbar erfahrbar.



