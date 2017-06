TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 06/26/17 -- The common shares of Cayenne Capital Corp. have been approved for listing on the CSE.

The shares are deemed to be listed on June 27, 2017, in anticipation of closing of a Prospectus Offering.

Trading will commence on June 29, 2017, subject to confirmation of closing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Cayenne Capital Corp. is a junior mineral exploration company. The Company is engaged in the business of acquiring, exploring and evaluating natural resource properties. The Company has an option to acquire a 100% undivided interest in the Lode Star property which is comprised of 5 mineral claims located approximately 25 kilometres southeast of Cherryville, British Columbia.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Cayenne Capital Corp. a ete approuvee.

Les actions ont ete reputees etre cotees le 27 juin 2017, en prevision de la cloture de l'offre de prospectus.

La negociation debutera le 29 juin 2017, sous reserve de confirmation de la cloture.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Cayenne Capital Corp. est une societe junior d'exploration miniere. La societe s'occupe de l'acquisition, de l'exploration et de l'evaluation des proprietes des ressources naturelles. La Societe a la possibilite d'acquerir une participation indivise de 100% dans la propriete Lode Star, composee de 5 claims miniers situes a environ 25 kilometres au sud-est de Cherryville, en Colombie-Britannique.

Issuer/Emetteur: Cayenne Capital Corp. IPO Price/Prix: 4 000 000 common shares at $0.10/share/ 4 000 000 d'actions ordinaires a 0,10 $ / part Agent: Canaccord Genuity Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CYC Number of securities issued and outstanding/Titres emis et en circulation: 12 341 000 Number of Securities reserved for issuance/Titres reserves pour emission: 1 620 000 CSE Sector/Categorie: Mining/Mines CUSIP: 14974P 10 7 ISIN: CA14974P 10 7 1 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA Trading Date/Date de negociation: June 29, 2017/ Le 29 juin 2017 Other Canadian Exchanges/Autres marches canadiennes: N/A Fiscal year end/Cloture de l'exercice financier: October 31/Le 31 octobre Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com