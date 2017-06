Orlando, Florida (ots/PRNewswire) -



Hard Rock International



Mit Niederlassungen in 75 Ländern, darunter 176 Cafés, 24 Hotels und 11 Kasinos, ist Hard Rock International (HRI) eines der weltweit bekanntesten Unternehmen. Am Anfang stand eine Gitarre von Eric Clapton; mittlerweile besitzt Hard Rock die weltgrößte Sammlung von Memorabilien aus der Musikwelt, die an den Standorten rund um den Globus ausgestellt werden. Darüber hinaus ist Hard Rock für modische Sammlerstücke und musikalische Merchandise-Artikel, die Veranstaltungsorte von Hard Rock Live und seine preisgekrönte Website bekannt. HRI besitzt die weltweiten Warenzeichen für alle Hard Rock-Marken. Das Unternehmen ist Besitzer, Betreiber und Franchisegeber von Cafés in verschiedenen Städten mit Kultstatus, wie London, New York, San Francisco, Sydney und Dubai. Außerdem besitzt, lizenziert und/oder verwaltet HRI Hotels und Kasinos weltweit. Zu den Standorten des Unternehmens zählen auch die beiden erfolgreichsten Hotels und Kasinos in Tampa und Hollywood. Fl. Beide befinden sich im Besitz von The Seminole Tribe of Florida, der Muttergesellschaft von HRI, und werden auch von dieser betrieben. Hinzu kommen weitere spannende Standorte wie Bali, Chicago, Cancun, Ibiza, Las Vegas, Macao und San Diego. Neue Hard Rock Cafés sind in Kairo, Innsbruck, Andorra la Vella und Chengdu geplant. Zu den neuen Hard Rock Hotel-, Kasino- oder Hotel-Kasinoprojekten zählen Abu Dhabi, Atlanta, Atlantic City, Berlin, Dubai, London, Los Cabos, New York City, Ottawa sowie Shenzhen, Dalian und Haikou in China. Für weitere Informationen über Hard Rock International besuchen Sie bitte www.hardrock.com.



