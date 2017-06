Leclanché SA: Leclanché unterzeichnet eine Kooperationsvereinbarung (Preferred Partnership Agreement) über die Bereitstellung einer neuen Generation von Elektrofahrzeugen mit Skoda Electric

PRESSEMITTEILUNG

Leclanché unterzeichnet eine Kooperationsvereinbarung (Preferred Partnership Agreement) über die Bereitstellung einer neuen Generation von Elektrofahrzeugen mit Skoda Electric

Leclanché gewinnt auf dem stark wachsenden Markt für Elektromobilitätsanwendungen weiter an Fahrt

YVERDON LES BAINS, Schweiz, 26. Juni 2017: Leclanché SA (SIX: LECN), ein führender Anbieter von Energiespeichersystemen, und Skoda Electric, ein Marktführer bei der Herstellung von Elektroantrieben und Traktionsmotoren für Trolley- und Elektrobusse, haben eine Entwicklungskooperationsvereinbarung (Joint Development Agreement) sowie einen Beschaffungsrahmenvertrag (Framework Purchase Contract) unterzeichnet, wonach Leclanché Akkumulatoren für die Elektrobus-Expansionsstrategie von Skoda Electric bereitstellt. Die Vereinbarung gilt weltweit und hat eine anfängliche Laufzeit von fünf Jahren.

Leclanché beliefert Skoda Electric für die Elektrobusse des Unternehmens mit Hochenergielösungen (größere G/NMC-Akkumulatoren für die Aufladung über Nacht) sowie mit ultraschnellen Power-Akkumulatoren (kleinere LTO-Akkumulatoren für regelmäßigeres Laden, beispielsweise an Busbahnhöfen). Die Lösungen sind modular aufgebaut, sodass Skoda Electric über alle Marktsegmente hinweg Elektrobusse mit einer Länge von 6 bis 26 Metern bauen kann.

Die erste angepeilte Lieferung im Rahmen der Partnerschaft beinhaltet bis zum Ende des laufenden Jahres die Übergabe eines zwischen 50 und 350 kWh skalierbaren und gemäß ECE R100 (Rev. 2) für den europäischen Markt zertifizierten Akkumulatorensystems.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, erklärt: "2015 hat Leclanché in Belgien den ersten reinen Elektrobus vorgestellt. Heute befindet sich die europäische E-Bus-Branche an einem Wendepunkt, da Elektrobusse aufgrund der bewährten Akkumulatorentechnik und strengerer Umweltschutzvorgaben im Vergleich zu Dieselmodellen zunehmend zu einer wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Alternative werden. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Skoda Electric verkünden zu können und bei der Entwicklung des europäischen Busmarktes eine führende Rolle zu übernehmen. Die Branche wird in den nächsten Jahren ein beträchtliches Wachstum verzeichnen und wir freuen uns auf den wirtschaftlichen Beitrag, den die Vereinbarung mit Skoda Electric für den Geschäftsbereich Transport- und Verkehrswesen von Leclanché leisten wird.

Jaromír ilhánek , CEO von Skoda Electric, sagt dazu: "Zu den herausragenden Merkmalen von Leclanché gehört, dass das Unternehmen vollständig integriert ist, in puncto Innovation auf ein weltweit führendes Erbe zurückblicken kann, erstklassige Technik mit langer Lebensdauer sowohl für Hochenergieanwendungen als auch im Bereich von schnellladenden Akkumulatoren für hohe Ladeleistung bietet und über eine Produktionsstätte in Europa verfügt. Die Lösungen sowie das Geschäftskonzept von Leclanché garantieren ein Maximum an Flexibilität und Skalierbarkeit und machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Umsetzung unserer europaweiten Strategie im Hinblick auf Elektrobusse."

Die globale E-Bus-Flotte umfasste im Jahr 2015 ca. 173.000 Fahrzeuge, davon allein 170.000 in China. Europa ist der zweitgrößte Markt für E-Busse. Bis 2016 wurden hier mehr als 1.300 Fahrzeuge ausgeliefert bzw. in Auftrag gegeben1. Der industrielle E-Transport-Sektor kann in den kommenden Jahren laut Navigant Research von einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 37 Prozent ausgehen.

Die meisten europäischen Ballungsgebiete haben sich die Schaffung eines emissionsfreien Umfelds als Ziel gesetzt. Daher ziehen immer mehr Transport- und Verkehrsunternehmen eine vollständig elektrische Lösung für ihre städtischen Busnetze in Betracht.

Neben Elektrobussen deckt die Entwicklungskooperationsvereinbarung auch die Lieferung von Akkumulatorensystemen für zahlreiche andere Bereiche, von Personenkraftwagen bis zu hin Off-Road-Fahrzeugen, ab. * * * * *

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender, vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen stellt ein breites Spektrum von Energiespeicherlösungen für Privatanwender, kleinere Büros, industrielle Anwendungen und Stromnetzbetreiber sowie Lösungen für das Transport- und Verkehrswesen wie Elektrobusse und Schiffsanwendungen her. Seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren im Jahre 1909 ist Leclanché ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von Akkumulatoren und Energiespeicherlösungen.

Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert und weltweit das einzige börsennotierte, rein im Bereich Energiespeicherung tätige Unternehmen.

SIX Swiss Exchange: Ticker-Symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanchés Produkte ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

