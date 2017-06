Hamburg (ots) - Wer möchte nicht bei Google eine Top Platzierung erreichen - das verspricht neue Kunden und steigende Umsätze. Für Blue GmbH sind diese Top Platzierungen erreichbar und zwar ohne geheime Tricks sondern mit guten, soliden handwerklichen Maßnahmen.



Google entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Während es vor ca. fünf Jahren genügte ein paar Keywords in dem Quelltext unterzubringen und einen "unsichtbarer Text" zu verfassen, damit der Text und die Webseite von Google gefunden werden, sind die Anforderungen an eine Top Google Platzierung im Laufe der Zeit gestiegen - so das Resumee von Steven Raedel, Geschäftsführer des Marketingbüro Blue.



Bedeutung und Anforderungen an SEO steigen



Die steigenden Anforderungen ein gutes Ranking bei Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Bing usw. zu erreichen hat dazu geführt, dass sich Inzwischen eigenständige Bereiche wie Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM) entwickelt haben, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden und zudem an den Anforderungen des Kommunikationsmediums Suchmaschine orientieren müssen. Die Bedeutung dieser Suchmaschinen nimmt von Jahr zu Jahr rapide zu, sowohl hinsichtlich der Erweiterung der Zielgruppe als auch hinsichtlich der täglichen zeitlichen Inanspruchnahme. So nutzen heute nicht mehr nur Jugendliche sondern inzwischen auch ca. 80% der 50 bis 69-Jährigen und sogar 45% der über 70-Jährigen das Internet. Nicht zuletzt haben die Smartphones und Tablets zu diesem Boom beigetragen. Hauptanliegen der Internetnutzer (85%) ist, sich mit Hilfe der Suchmaschinen über Produkte und Dienstleistungen zu informieren, wobei drei Viertel von ihnen bereits Kaufabsichten hegen.



Mit dem Boom der Internetnutzung sind auch die Anforderungen der Suchmaschinen hinsichtlich einer vorrangigen Platzierung anspruchsvoller geworden. Um ein erfolgreiches SEO und SEM anbieten zu können, sind umfangreiche und langjährige Erfahrungen von Vorteil, wenn nicht sogar notwendig.



Blue GmbH das Marketingbüro - erfahren und kompetent



Das Marketingbüro Blue wurde 2011 von Steven Raedel und Doris Schneider gegründet. Seitdem bietet das Unternehmen SEM und SEO erfolgreich an. Es kann dabei auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Online-Marketingbereich zurückgreifen und ist ganz nah am Puls der Zeit, so dass es mit geeigneten Maßnahmen auf die ständig steigenden Anforderungen der Suchmaschinen für eine Top Platzierung zeitnah reagieren kann.



Für die Inhaber der Blue GmbH ist das Erreichen einer Top Platzierung dabei kein Hexenwerk, sondern solide handwerkliche Arbeit.



Nach dem Motto "Google ist auch nur ein Mensch" hat sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass Google die Platzierung zunehmends aus der Perspektive des Users betrachtet und bewertet: die Verweildauer des Users auf der Webseite ist ein Kriterium für die Platzierung. Ein Grund für eine längere Verweildauer ist dabei der Informationsgehalt und die Benutzerfreundlichkeit der Webseite.



Diese beiden Aspekte sind nach Einschätzung und Erfahrung von dem Marketingbüro Blue kein Hexenwerk, sondern durch gute handwerkliche Arbeit zu bewerkstelligen wie durch Onlinestellen interessanter Inhalte auf der Webseite sowie eine benutzerfreundliche und strukturierte Webseite. Dazu zählt ebenso, dass die Inhalte durch einen guten Aufbau schnell und gut zu erfassen sind wie dem Aspekt, dass Google alle Seiten kennt und die Links und die Navigation auch funktionieren. Hinsichtlich der Links ist nicht die Quantität sondern vielmehr die Qualität entscheidend.



Zu dem Kundenkreis der Blue GmbH zählen große und mittelständische Unternehmen ebenso wie kleine Firmen und Selbständige. Für die Klein- und Großunternehmen wie Handwerker, Dienstleister, Ärzte und Einzelunternehmer, unabhängig davon ob sie international oder regional tätig sind, bieten Suchmaschinen wie Google erfolgsversprechende Marketingstrategien zur Gewinnung neuer Kunden.



Das Marketingbüro Blue hat in den vergangenen Jahren hinreichend die Wirkungsweisen der Suchmaschinen eruiert und zeitnah deren Veränderungen erfasst. Von diesem Know-How profitieren die Kunden um eine Top Platzierung für ihre jeweiligen Suchergebnisse zu erlangen.



Marketingbüro Blue bietet Full-Service und Einzelmaßnahmen



Ganz nach Bedarf bietet das Unternehmen seinen Kunden einen Full-Service rund um das Thema Online Marketing an. Angefangen von einer Erstellung bzw. Überarbeitung der Website inklusive einer Webseitenkonzeption, die die Homepage-Erstellung ebenso beinhaltet wie die Webseitenstruktur und -inhalte sowie die SEO Optimierung. Der Kunde kann wählen, ob er eine umfassende Online Marketing-Beratung und deren Umsetzung in Anspruch nehmen möchte oder nur ein paar Tipps für die Webseite benötigt. Insbesondere für größere Unternehmen bietet es sich an, die Mitarbeiter in die Aufgaben des SEM und SEO einzubinden. Dazu bietet das Marketingbüro SEO-Schulungen, gerne auch als Inhouse Seminare, an.



Erfahrungsgemäß bietet es sich für kleinere Unternehmen an, den ganzen Bereich SEM und SEO out zu sourcen. In diesem Fall kann auch die spätere Pflege und Wartung sowie die Aktualisierung SEM und SEO an das Marketingbüro Blue übergeben werden. Die Mitarbeiter vom Marketingbüro Blue halten nach wie Google die Homepage ranked, prüft, ob und wann gegebenenfalls Anpassungen notwendig sind und setzt diese entsprechend um.



Egal, für welche Dienstleistung sich der Kunde entscheidet, mit dem Marketingbüro Blue hat er einen erfahrenen, zuverlässigen Partner an seiner Seite, der sein Handwerk von Grund auf gelernt hat und dieses zu Gunsten des Sucherergebnisses des Kunden optimal einsetzt.



