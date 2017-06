Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Eurosystem kauft etwas weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 23. Juni 2017 etwas reduziert. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 13,862 (Vorwoche: 15,340) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

Index der Chicago-Fed deutet auf Wachstumsabschwächung

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Mai spürbar abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,26, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den April wurde der Indexstand auf plus 0,57 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,49 genannt worden war.

US-Industrie erhält weniger Aufträge für langlebige Güter

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Mai den zweiten Monat in Folge gesunken. Zudem war der Rückgang stärker als erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, fielen die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet.

Supreme Court setzt Trumps Einreiseverbote teilweise in Kraft

Die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Einreiseverbote für Bürger mehrerer muslimischer Staaten treten mit Einschränkungen vorerst in Kraft. Das Oberste Gericht in Washington entschied, dass das Dekret vorläufig und mit Ausnahmeregelungen gelten soll. Es handelt sich um den ersten Etappensieg für Trump im Rechtsstreit um seine Verordnung, die von unteren Instanzen blockiert worden war.

Bundesregierung und Atomkonzerne unterzeichnen Vertrag

Die Bundesregierung und vier Atomkonzerne haben einen Vertrag über die Finanzierung der Atommüllentsorgung unterzeichnet. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Der Vertrag ist der Schlussstein zur Einigung, wer für die Lagerung des strahlenden Abfalls aus den deutschen Kernkraftwerken verantwortlich ist und bezahlt.

Große Dieselnachrüstung könnte schon in den nächsten Wochen kommen

Um Fahrverbote in den Innenstädten zu vermeiden, arbeiten Bundesregierung und Autoindustrie an einer großen Nachrüstaktion für die Dieselflotte. Sie könnte noch vor der Ende September anstehenden Bundestagswahl beschlossen und gestartet werden, bestätigten Autoindustrie und Regierungskreise dieser Nachrichtenagentur. Damit soll die Luftqualität in deutschen Städten verbessert werden.

Giegold: Neue Bankensubventionen sind gefährlicher Dammbruch

Der Grünen-Finanzexperte im Europaparlament, Sven Giegold, hat die Entscheidung der EU-Kommission hart kritisiert, neue Subventionen für die italienischen Geldhäuser Banca Populare di Vicenza und Veneto Banca zu genehmigen. Die von der Kommission genehmigten Staatsbeihilfen seien auf der Grundlage der Mitteilung für Bankbeihilfen nach der Krise genehmigt worden, die alle bevorzugten Gläubiger von der Haftung freistelle - doch diese Haftungsfreistellung sei ausdrücklich an die Gefahr einer schweren Finanzkrise gebunden gewesen.

CDU-Wirtschaftsrat will Industriepolitik stärker in den Fokus rücken

Der Wirtschaftsrat der CDU hat gefordert, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nicht aus den Augen zu verlieren und die Industriepolitik wieder stärker in den Fokus zu nehmen. Bis 2025 müsse es strategisches Ziel sein, den Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt von derzeit 23 auf 25 Prozent auszubauen. "Die Industrie ist die wichtigste Säule unseres Wohlstands", mahnte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger.

Spitzen von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen unterzeichnen Koalitionsvertrag

Sechs Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben die Spitzen von CDU und FDP den Koalitionsvertrag unterzeichnet. CDU-Landeschef Armin Laschet und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner unterschrieben das ausgehandelte Abkommen. Am Dienstag stellt sich Laschet im Landtag als Ministerpräsident zur Wahl.

May zu EU-Bürgern: "Wir wollen, dass Sie bleiben"

Die britische Premierministerin Theresa May hat erneut zugesichert, dass kein EU-Bürger nach dem Brexit Großbritannien verlassen muss. "Wir wollen, dass Sie bleiben", sagte May im Unterhaus an ausländische EU-Bürger gerichtet. Keiner von ihnen werde nach dem EU-Austritt Großbritanniens zum Verlassen des Landes aufgefordert.

Bahrains Außenminister wirft Katar "militärische Eskalation" vor

Angesichts der Verlegung zusätzlicher türkischer Soldaten nach Katar hat Bahrains Außenminister dem Golfemirat vorgeworfen, eine "militärische Eskalation" zu riskieren. "Der Streit mit Katar ist politisch und sicherheitspolitisch und war nie militärisch", schrieb Scheich Chaled bin Ahmed al-Chalifa im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die Stationierung in Katar "von ausländischen Truppen mit ihren Panzerwagen ist eine militärische Eskalation, deren Konsequenzen Katar trägt".

