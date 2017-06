Straubing (ots) - Dass kein Argument zu dümmlich ist, um es gegen Vereinbarungen in Sachen Handel zu benutzen, zeigt zum Beispiel die Erregung nicht zuletzt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), dass es sich dabei jahrelang um Geheimverhandlungen gedreht hat. Da wäre schon eine Nachfrage wert, ob sein Präsident Reiner Hoffmann denn meint, dass man eine solch schwierige Materie auf dem Marktplatz verhandeln sollte. Man könnte ihn bei dieser Gelegenheit auch an Tarifverhandlungen erinnern, wo oft nächtelang hinter verschlossenen Türen diskutiert wird, ehe dann ein fertiger Vertragsentwurfstext der Öffentlichkeit präsentiert wird.



