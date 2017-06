Mannheimer Morgen würde eine strengere Frauenquote begrüßen Überschrift: Beim Helfen helfen Viele Gründe sprechen dafür, dass Frauen eine gleichberechtigte Rolle zu Männern einnehmen. Warum sollte das in Vorständen, Aufsichtsräten und den höheren Management-Ebenen von Wirtschaftsunternehmen anders sein? Trotzdem geht die Modernisierung in den Firmen recht langsam vonstatten. Ein neuer Aufschlag für eine strengere Frauenquote wäre deshalb richtig. Der Bericht über zwei Jahre Quote in Führungsgremien der Wirtschaft zeigt, dass Managerinnen inzwischen häufiger in Aufsichtsräten vertreten sind. Auf der Ebene der Vorstände allerdings passiert wenig, weil es für diesen Bereich bisher keine bindende Regelung gibt. Auch dort ist ein höherer Frauenanteil sinnvoll, der idealerweise die Hälfte der Leitungsposten umfasst. Schon im Grundgesetz steht: "Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.' Das ist klar und deutlich. Unternehmen können es sich angesichts der absehbaren Knappheit an Fach- und Führungskräften nicht leisten, die Talente von Frauen zu ignorieren. Eine bindende Frauenquote für Vorstände ist deshalb nicht nur gesellschaftspolitisch gut, sondern auch wirtschaftspolitisch. Die Regierung würde den Unternehmen helfen, ihre Beharrungskräfte zu überwinden und die Ressourcen effektiver zu nutzen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

