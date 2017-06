Auf der A 44 in NRW hat am Montagabend ein Gefahrguttransporter einen schweren Unfall gebaut. Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Erwitte/Anröchte und Geseke in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Nach Angaben der Polizei durchbrach der Sattelzug gegen 19:45 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund die Mittelleitplanke und blieb auf der linken Spur der Fahrbahn in Richtung Kassel auf der Seite liegen. Der Unfallhergang im Detail sowie die Unfallursache waren zunächst unklar. Es sollen keine Menschen zu Schaden gekommen sein, so die Polizei Dortmund. Was für eine Fracht der Gefahrguttransporter geladen hatte, wurde nicht mitgeteilt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.