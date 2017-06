Saint Helier, Jersey (ots/PRNewswire) -



Die Gewinner der Jersey Style Awards-Auftaktveranstaltung in Zusammenarbeit mit Chopard wurden am Samstag auf den Kanalinseln bei einer glanzvollen Red-Carpet-Gala vorgestellt. Gewürdigt wurden zahlreiche Prominente, unter anderem Dame Shirley Bassey, die in die 'Style Hall of Fame' aufgenommen wurde, und Designer Julien Macdonald OBE, der den Preis als 'Designer of the Year' entgegennahm. Als 'Beachwear Designer of the Year' wurde Melissa Odabash ausgezeichnet, während Supermodel Jacey Elthalion zur 'Style Icon' gekürt wurde. Der lokale Immobilienkönig Sir David Kirch, der 100 Mio. £ an gemeinnützige Zwecke gespendet hat, wurde als 'Philanthropist of the Year' geehrt. Elf lokale Unternehmungen in den Bereichen Tourismus, Kultur, Kunst und Einzelhandel wurden auf der prestigeträchtigen Feier ebenfalls gewürdigt.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/527597/Jersey_Style_Awards.jpg )



Mit der Veranstaltung soll die bunte Vielfalt der Organisationen auf der Insel in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Freizeit, Stil, Kunst und Denkmalschutz gefeiert und anerkannt werden. Die Menschen, die ihren Charakter, ihre Persönlichkeit und Individualität prägen, sind eines der bestgehütetsten Geheimnis der Britischen Inseln.



Dame Shirley Bassey und die Promis wurden von Gama Aviation im Privatjet aus London eingeflogen. Porsche Centre Jersey kümmerte sich um den Transport für das Red-Carpet-Spektakel. Weitere lokale Partner waren Visit Jersey, Locate Jersey, Economic Development Tourism Sport and Culture Department, Genuine Jersey, Fine and Country Jersey, Champagne Devaux, Dunell's Premier Wines, Dewars, Lanique und Mark Howe Flowers.



Hauptsponsoren der Gala waren der Schweizer Juwelier und Uhrmacher Chopard und Hettich Jewellers, der seine berühmtesten Kollektionen in einer eleganten Popup-Ausstellung präsentierte, die vom lokalen Kreativkünstler Mark Howe erdacht wurde.



Einen Überraschungsauftritt hatte der vielfach preisgekrönte Singer/Songwriter Professor Green, der auf der offiziellen Afterparty das internationale Publikum mit einem Set unterhielt.



Murray Norton, Abgeordneter und stellvertretender Regierungsminister von Jersey, sagte: "Diese Veranstaltung war eine hervorragende Plattform, um das einzigartige Kultur-, Kunst- und Moderepertoire von Jersey herauszustellen. Wir fühlen uns geehrt, dass so viele hochgeschätzte Gäste gekommen sind. Die Preisträger sind Beweis dafür, dass Jersey in Sachen Spitzengastronomie, Tourismus, kulturelle Attraktionen und Luxusabenteuer auf internationaler Bühne ganz oben mitspielt."



Zur Riege der Promigäste zählten auch Tallia Storm, Betty Bachz, Moderator und Topmodel Christian Arno sowie viele führende Branchenvertreter.



LIVE-BILDMATERIAL - DAME SHIRLEY BASSEY BEGEISTERT AUF CHOPARD GALA MIT SPONTANER A-CAPPELLA-DARBIETUNG:https://www.youtube.com/watc h?v=Sd9IPOJkH9A&feature=youtu.be



