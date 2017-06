NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienindizes haben sich am Montag in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Knappe Gewinne gab es bei den Standardwerten, während die Technologiebörse Nasdaq nachgab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,07 Prozent auf 21 409,55 Punkten. Am vergangenen Dienstag hatte er noch ein Rekordhoch bei 21 535 Zählern erreicht. Der marktbreite S&P-500-Index rückte zum Wochenauftakt um 0,03 Prozent auf 2439,07 Punkte vor. Für den Nasdaq 100 ging es nach zunächst freundlichem Beginn hingegen um 0,44 Prozent auf 5777,59 Punkte runter.

Für Unsicherheit sorgte erneut die Lage am Ölmarkt. Grund ist das nach wie vor hohe Angebot an Rohöl. Am Montag pendelten die Ölpreise zwischen Gewinn und Verlust hin und her. Dass die Aufträge für langlebige Güter in den USA im Mai deutlicher als erwartet gesunken waren, ließ die Anleger indes kalt./ajx/jha/

