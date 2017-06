Frankfurt - Trotz einer leichten Preiserholung am Freitag schlossen die Ölpreise die letzte Handelswoche mit dem fünften Wochenverlust in Folge ab, so die Analysten der Commerzbank.Die Preiserholung setze sich zu Beginn der neuen Handelswoche fort. Brent steige auf 46 USD je Barrel, WTI auf 43,5 USD je Barrel. Um mehr als eine technische Gegenbewegung nach dem Absturz auf ein 7-Monatstief bei Brent bzw. 10-Monatstief bei WTI Mitte letzter Woche dürfte es sich dabei allerdings nicht handeln. Die Nachrichtenlage bleibe weiterhin negativ. So hätten die Ölproduzenten in den USA ihre Rekordserie auf 23 Wochen steigender Bohraktivität ausgedehnt. In der letzten Berichtswoche seien laut Baker Hughes 11 neue Ölbohrungen hinzugekommen, womit die Dynamik nach zwei schwächeren Wochenzuwächsen sogar wieder zugenommen habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...