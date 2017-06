Dr. Wagtmann, Ph.D, ein weltweit anerkannter Wissenschaftler mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Biotech und Pharma, tritt dem Dragonfly-Team bei, um die Weiterentwicklung von neuartigen auf natürlichen Killerzellen (NK) beruhenden Immuntherapien zu unterstützen.



Cambridge, Massachussets (ots/PRNewswire) -



Dr. Wagtmann tritt dem wissenschaftlichen Team der Mitbegründer von Dragonfly bei (Dr. Tyler Jacks, Leiter am Koch Institut für Integrative Krebsforschung am MIT (Massachusetts Institute of Technology) und Dr. David Raulet, Schekman-Professor in Tumorbiologie an der UC Berkeley), um die wissenschaftlichen Programme des Unternehmens zu leiten. Er wird dabei mit den folgenden Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates von Dragonfly zusammenarbeiten:



- Dr. Harold Eliot Varmus, M.D., amerikanischer Nobelpreisträger und 14. Direktor des National Cancer Institute; - Dr. Ronald Levy M.D., Professor an der Stanford Universität und renommierter Lymphom-Spezialist; - Professor K. Dane Wittrup, Ph.d., Professor am MIT, ein Pionier in der Protein-Engineering-Technologie und Experte im Bereich der Antikörper-Krebstherapie; - Dr. Patrick Hwu, M.D., führender Tumor-Immunologe und Vorsitzender der Abteilung für medizinische Onkologie an der University of Texas, MD Anderson Cancer Center; - Dr. K. Christopher Garcia, Ph.d., Professor an der Stanford Universität und Experte im Bereich der strukturellen, mechanistischen und funktionalen Aspekte von Rezeptor-Liganden-Interaktionen; und - Dr. Adelheid Cerwenka, Professorin an der Universität Heidelberg, Leiterin der Gruppe "Angeborene Immunität" am deutschen Krebsforschungszentrum und Expertin im Bereich Krebstherapie mit NK-Zellen.



Dr. Wagtmann war vor seiner Beschäftigung bei Dragonfly bei Innate Pharma (PAR: IPA) als Executive Vice President und Chief Scientific Officer tätig und leitete dort die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung von NK-Zell-basierten therapeutischen Antikörpern zur Behandlung von Krebs.



Davor war Dr. Wagtmann 14 Jahre lang in der Forschung und Entwicklung bei Novo Nordisk A/S als Vice President und Leiter des Bereichs Krebs und Immunbiologie tätig. Während dieser Zeit entwarf und entwickelte er ein breites Portfolio an erstklassigen therapeutischen Antikörpern zur Behandlung von Krebs und entzündlichen Erkrankungen, darunter diverse NK-Zell-Rezeptoren. Dr. Wagtmann hat bislang neun Wirkstoffkandidaten in die klinische Praxis gebracht.



Dr. Wagtmann hatte auch akademische Positionen am Zentrum für Immunologie in Frankreich und an den National Institutes of Health in den USA inne, wo er menschliche inhibitorische Rezeptoren (KIR-Rezeptoren) in NK-Zellen und zusätzlich Checkpoint-Rezeptoren, die die Zellen des angeborenen Immunsystems regulieren, erforschte. Er promovierte im Bereich der Immunologie an der Universität von Kopenhagen.



"Wir sind hocherfreut, Nicolai in seiner wichtigen Rolle im wissenschaftlichen Dragonfly-Team begrüßen zu dürfen", sagt Bill Haney, Mitbegründer und CEO bei Dragonfly Therapeutics. "Er ist ein begnadeter Wissenschaftler, der außerordentlich tiefgreifende Kenntnisse im Bereich der auf natürlichen Killerzellen beruhenden Therapien, Führungskompetenz bei der Entwicklung von bahnbrechenden Immuntherapien und einen reichhaltigen Hintergrund in der effektiven Zusammenarbeit mit weltweit führenden Pharmazie-Unternehmen mit sich bringt. Er widmet sich mit großer Leidenschaft der Mission von Dragonfly, was die Bekämpfung von Krebserkrankungen betrifft - wahrscheinlich die potentiell größte wissenschaftliche Herausforderung unserer Generation."



Über Dragonfly



Das Unternehmen Dragonfly Therapeutics widmet sich unter Nutzung seiner neuartigen TriNKET-Technologie der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien, die das körpereigene Immunsystem stärken, um Patienten mit bahnbrechenden Krebsbehandlungen zu versorgen.



Weitere Informationen finden Sie auf www.dragonflytx.com , https://www.facebook.com/dragonflytherapeutics/ , https://twitter.com/dragonflytx



OTS: Dragonfly Therapeutics, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121307 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121307.rss2



Pressekontakt: Maura McCarthy 617-588-0086 x702maura@dragonflytx.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/527612/Nicolai_Wagtmann.jpg