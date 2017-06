Seit einigen Tagen läuft an der Niederelbe die Kirschenernte. Frische Ware, die vorwiegend aus dem Alten Land bei Hamburg stammt, wird jetzt in Geschäften und auf Wochenmärkten angeboten. In Niedersachsen hat die Kirschenernte begonnen. Der Großteil kommt von der Niederelbe, wo auf 550 Hektar Fläche Süßkirschen angebaut werden. Foto:...

