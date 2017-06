Salat erreichte Ende Januar wegen der Kältewelle, die in den Produktionsgebieten auftrat, einen historischen Spitzenwert. Der durchschnittliche Preis von Romana-Salat am Ursprungsort hat in der 23. Woche (5. bis 11. Juni 2017) 14,06 EUR / 100 Köpfe betragen, nachdem er 28,18% gegenüber der 22. Woche gefallen ist. Bildquelle: Shutterstock.com Der Preis ist auf den tiefsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...