So lange das Unternehmen erfolgreich bleibe, werde es keine Restrukturierung geben, sagte der Verwaltungspräsident der Syngenta Demaré, laut der sda, in einem Interview mit der Zeitschrift «Le Temps». Dies gelte sowohl für den Standort in Basel, als auch jenen in Monthey. An einer gut geölten Maschine, deren Funktion die Modernisierung der Landwirtschaft erlaube,...

Den vollständigen Artikel lesen ...