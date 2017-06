Schwerer Rückschlag für die amerikanische Tochter der Telekom: US-Medienberichten zufolge hat Sprint Exklusivverhandlungen mit zwei Kabelanbietern gestartet. Die Fusionsgespräche mit T-Mobile US liegen auf Eis.

Es ist ein schwerer Rückschlag für T-Mobile US. Nach Informationen des "Wall Street Journals" (WSJ) ist der US-Mobilfunkanbieter Sprint in zweimonatige Exklusivverhandlungen mit den Kabelanbietern Charter und Comcast eingetreten. Während der Gespräche, so die Quellen des WSJ, werden Fusionsgespräche mit der amerikanischen Telekom-Tochter auf Eis liegen.

Nach Informationen des Handelsblatts hat die Telekom Pläne für eine Fusion ihrer US-Tochter mit Sprint erarbeitet. Dabei will der Bonner Konzern die Kontrolle über die zusammengelegten Unternehmen erhalten. Das ist jetzt erst einmal vom Tisch.

Laut WSJ geht es bei den Gesprächen mit den Kabelanbietern zum ...

