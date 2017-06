Die neueste Beteiligung des Vermögensverwalters Blackrock ist ein Warnzeichen für Indexfonds-Anleger. Es drohen Interessenkonflikte.

Ein Ritterschlag für das Münchner Start-up Scalable ist dessen jüngste Finanzierungsrunde - aber auch der Beginn eines massiven Interessenkonflikts. Der Reihe nach: Der US-Vermögensverwaltungsriese Blackrock hat einen "signifikanten Minderheitsanteil" übernommen, insgesamt flossen dem Fintech 30 Millionen Euro zu. Scalable bietet automatisierte Geldanlage per Internet an. Solche Fintechs sind auch als Robo-Advisor bekannt. In der Regel landet das Geld ihrer Kunden in günstigen Indexfonds (ETFs), die vor allem Aktien- und Anleiheindizes nachbilden. Das drückt die Kosten. Scalable nimmt nur 0,75 Prozent der Anlagesumme pro Jahr, für die ETFs kommen im Schnitt 0,25 Prozent hinzu - in Summe etwa halb so viel wie bei aktiv gemanagten Aktienfonds. Das überzeugt: Laut Scalable haben rund 6000 Privatkunden über 250 Millionen Euro investiert. Die Kunden sollen dafür ein auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...