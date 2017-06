Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERN - CDU und CSU wollen im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl vor allem Familien mit Kindern massiv entlasten. Dies soll eine zentrale Aussage im Wahlprogramm sein, heißt es in Kreisen der Parteiführung. Neben der von Kanzlerin Angela Merkel bereits in Aussicht gestellten 15 Milliarden Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen soll der Kinderfreibetrag an den von Erwachsenen angeglichen werden. Auch wollen CDU und CSU den Erwerb von Wohneigentum fordern. Geplant ist ein Baukindergeld sowie zusätzlich ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer für Familien, die erstmals eine Immobilie kaufen. (Handelsblatt S. 8)

INVESTITIONEN - Der Präsident des Wirtschaftsrates der CDU, Werner Bahlsen, fordert von einer künftigen Bundesregierung Strukturreformen und weniger soziale Wohltaten. "Es gibt dunkle Wolken am Himmel. Deutschland desinvestiert, im Wettbewerbsranking rutschen wir ab", sagte Bahlsen dem Handelsblatt. "Das muss uns als eine der führenden Industrienationen aufrütteln." Daher sei es nötig, die Rahmenbedingungen für die kommenden zehn Jahre richtig zu setzen. (Handelsblatt)

FACEBOOK-GESETZ - Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) hält die Änderungen am sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) für unzureichend. "Die von zahlreichen Kritikern ebenso wie von uns erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken, ob der Bund über die nötige Kompetenz zu einem solchen Gesetz überhaupt verfügt, bestehen nach wie vor", sagte Eco-Vorstand Oliver Süme. "Es ist davon auszugehen, dass diese Fragestellungen gerichtlich geklärt werden müssen." (Handelsblatt)

WLAN-GESETZ - Die Große Koalition hat sich in letzter Minute auf die Abschaffung der sogenannten Störerhaftung geeinigt, die den Weg frei machen soll für mehr kabelloses Internet (WLAN) in Cafés und Hotels. Das erfuhr das Handelsblatt aus informierten Kreisen. Demnach hatte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Montagmittag persönlich mit den Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD gesprochen und eine Einigung erzielt. (Handelsblatt)

LANDWIRTSCHAFT - Deutschlands Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied fordert höhere Subventionen für seinen Berufsstand, auch um Tier- und Umweltschutz zu verbessern. "Wir kämpfen für mehr Geld", sagte er in einem Interview. (SZ S. 26)

DIESEL - Bundesregierung und Industrie streben nach Angaben aus ihren Kreisen eine schnelle, bundesweite Lösung für die Umweltbelastung durch Diesel-Pkw an. Möglichst in den nächsten Wochen und damit noch vor der Bundestagswahl solle ein Programm zur Nachrüstung von bis zu zwölf Millionen Diesel-Fahrzeugen gestartet werden, sagten mit dem Vorhaben Vertraute am Montag. "Die Industrie hat angesichts des Drucks auf die Verkaufszahlen der Diesel ein hohes Interesse an einer Lösung", sagte ein Regierungsvertreter. Die Kosten von geschätzt 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro für die Nachbesserung solle die Industrie tragen. (FAZ S. 1/SZ S. 19)

FAHRVERBOT - Wolfgang Langhoff hält nichts von Bannmeilen für Dieselfahrzeuge in Städten wie München oder Stuttgart. Fahrverbote wären "ein gesetzlicher Eingriff in die Wirtschaft" und "wenig zielführend", sagte der Europachef des britischen Ölkonzerns BP. (Handelsblatt)

