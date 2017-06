=== *** 09:30 DE/Vapiano SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 PT/EZB, Forum on Central Banking (bis 28.6.) mit Eröffnungsrede von EZB-Präsident Draghi sowie Teilnahme der EZB-Direktoren Coeure und Praet, Sintra 10:00 AT/S&T AG, HV, Hagenberg 10:05 AU/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Economic Association of Australia, Sydney 10:30 DE/SPD-Vorsitzender Schulz, PK mit SPD-Ministern zum Thema "Regierungsarbeit der SPD - Bilanz und Ausblick", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:45 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag, u.a. mit Reden von Bundesfinanzminister Schäuble (14:15) und Bundeskanzlerin Merkel (19:30), Berlin *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 116,0 zuvor: 117,9 17:15 GB/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim European Economics & Financial Centre, London 19:00 GB/Fed-Chefin Yellen, Teilnahme an einem Diskussionsforum mit Lord Stern (President der British Academy), London ===

