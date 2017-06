Ascend Performance Materials hat heute die vollständige Aufnahme der Produktion von 40-prozentiger NTA-Na3-Flüssigkeit (Nitrilotriessigsäure-Trinatriumsalz) bekannt gegeben.

Das NTA-Na3-Produktangebot von Ascend erfolgt über den Standort Antwerpen und umfasst FlexaTrac-NTA-100 (NTA-Na3-Pulver) und FlexaTrac-NTA-200 (NTA-Na3-Flüssigkeit). Die Produkte sind Teil des Spezialchemikalien-Portfolios von Ascend.

"Ascend ist mit seinem NTA-Na3-Pulver seit je ein wichtiger Lieferant für den industriellen und institutionellen Markt in Europa, jedoch beweist diese neue Kapazität unser Engagement gegenüber dem größeren Markt für NTA-Na3-Flüssigkeit in Europa", so Finlay Morrison, Vorstand des Ressorts Spezialchemikalien bei Ascend Performance Materials.

"Die Fähigkeit, sowohl FlexaTrac-NTA-Pulver als auch flüssige Optionen anzubieten, versetzt uns in die Lage, unsere europäischen Kunden mit einer umfassenden Lösung für ihren Formulierungsbedarf zu versorgen", fügte Ben Vaughn, Produktmanager FlexaTrac-NTA, hinzu.

Ascend hat die Qualifizierung von FlexaTrac-NTA-200 im Verlauf der letzten sechs Monate erfolgreich umgesetzt und geht davon aus, dass sich die Akzeptanz bei den Kunden infolge der höheren Kundennachfrage beschleunigen wird.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein weltweit tätiger Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien. Ascend ist einer der weltweit größten vollstufigen PA66-Hersteller mit eigenen Produktionsanlagen, durch die eine vollständige Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Das Produktsortiment von Ascend hat dem Unternehmen einen beispiellosen Ruf für Qualität, innovative Techniken und visionäre Geschäftsführung eingebracht, durch die der Horizont des Möglichen ständig erweitert wird. Mit acht Standorten rund um die Welt und mehr als 2400 Mitarbeitern verfügt Ascend über eine Belegschaft, die mit Fachwissen und einer Innovationen positiv gegenüberstehenden Einstellung Impulse setzt, damit den Kunden immer maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden können.

Gemeinsam bewirken wir etwas.

Gemeinsam inspirieren wir jeden Tag.

Weitere Informationen zu Ascend finden sich unter www.ascendmaterials.com.

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Schwerpunkt auf den Sektoren Spezialwerkstoffe, Chemikalien und Gesundheitspflege. Die Gesellschaft verfolgt die Absicht, starke und wachsende Unternehmen aufzubauen, die auf langfristige Sicht einen erheblichen wirtschaftlichen Wert erreichen. SK nutzt eigene Erfahrungen aus den entsprechenden Branchen, aus dem operativen Geschäft sowie aus der Investmenttätigkeit, um Möglichkeiten zu identifizieren, in deren Rahmen Firmen in leistungsfähigere Organisationen mit besserer strategischer Ausrichtung, stärkerem Wachstum und höherer Rentabilität sowie geringerem operativem Risiko umgewandelt werden können. Die Unternehmen im Portfolio von SK Capital erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 8 Milliarden US-Dollar und beschäftigen etwa 9000 Mitarbeiter. Die Firma verwaltet zurzeit einen Kapitalbetrag in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.skcapitalpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Ascend Performance Materials

Osama Khalifa, +1 832-963-1347

okhali@ascendmaterials.com