Pax Anlage AG erwartet einen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 2017

EQS Group-Ad-hoc: Pax Anlage AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Pax Anlage AG erwartet einen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 2017 27.06.2017 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

BASEL, 27. Juni 2017 MEDIENMITTEILUNG

Pax Anlage AG erwartet einen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 2017

Der unabhängige Schätzungsexperte der Pax Anlage AG hat bei den Bewertungen der Bestandesliegenschaften einen Wertberichtigungsbedarf von rund CHF 24 Mio. gegenüber dem per 31. Dezember 2016 bilanzierten Wert von CHF 185 Mio. identifiziert. Die Haupttreiber dafür sind insbesondere erwartete tiefere Marktmieten und längere Leerstandsdauern auf dem Bestandesportfolio. Dem gegenüber können die Entwicklungsliegenschaften um rund CHF 7 Mio. aufgewertet werden. Der weitere Geschäftsverlauf, insbesondere der Verkauf von Entwicklungsliegenschaften, verläuft positiv im Rahmen der Erwartungen. Dennoch rechnet die Gesellschaft aufgrund der zu erwartenden Wertkorrekturen mit einem deutlich negativen Halbjahresergebnis 2017.

Die Pax Anlage AG publiziert das detaillierte Halbjahresergebnis am 30. August 2017.

Kontakt Medien Für Rückfragen: Nadine Blättler, nadine.blaettler@baloise.com, Tel. +41 58 285 83 29 Weitere Informationen über die Pax Anlage AG sind unter www.paxanlage.ch erhältlich. Pax Anlage AG, Aeschengaben 21, 4051 Basel

Über die Pax Anlage AG Die in Basel domizilierte Pax Anlage AG ist mehrheitlich im Besitz der Basler Leben AG und zu 100 Prozent an der Pax Wohnbauten AG (Basel) beteiligt. Die Pax Anlage AG bildet zusammen mit dieser Beteiligung die «Pax Anlage Gruppe». Die Namenaktien der Pax Anlage AG werden an der Börse SIX Swiss Exchange AG (Immobiliengesellschaften) unter dem Valorensymbol PAXN gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen Die vorliegende Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die derzeitigen Ansichten des Managements wiedergeben. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich davon abweichen, namentlich aufgrund von Faktoren wie Marktumfeld, Nachfrage nach den Produkten der Pax Anlage AG, legislatorischen und regulatorischen Entwicklungen, Währungsschwankungen sowie Entwicklungen an den Finanzmärkten (nicht abschliessende Aufzählung). Aussagen zum Wachstum sind keine Gewinnprognosen und dürfen nicht derart interpretiert werden, dass künftige Ergebnisse die hier veröffentlichten Zahlen erreichen oder übertreffen werden. Die Gesellschaften der Pax Anlage Gruppe sind nur dann zur Aktualisierung der hier getroffenen Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen./

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pax Anlage AG Aeschengraben 21 4051 Basel Basel Schweiz Telefon: +41 58 285 83 29 Fax: +41 58 285 90 51

E-Mail: investorrelations@pax.ch

Internet: www.paxanlage.ch ISIN: CH0002178348 Valorennummer: 864411 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

586599 27.06.2017 CET/CEST

ISIN CH0002178348

AXC0023 2017-06-27/07:00