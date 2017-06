HP INC. & LINGO MEDIA UNTERZEICHNEN STRATEGISCHE ALLIANZ FÜR DEN LATEINAMERIKANISCHEN BILDUNGSMARKT

HP INC. & LINGO MEDIA UNTERZEICHNEN STRATEGISCHE ALLIANZ FÜR DEN LATEINAMERIKANISCHEN BILDUNGSMARKT

Toronto, Kanada, 27. Juni 2017 - Lingo Media Corporation (TSX-V: LM; OTCQB: LMDCF) ("Lingo Media" oder das "Unternehmen"), ein EdTech-Unternehmen, das durch innovative Online- und gedruckte Technologien und Lösungen die "Art und Weise verändert, wie die Welt Englisch lernt" (Changing the way the world learns English), gibt bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Allianz mit HP Inc. (NYSE: HP) ("HP") für den lateinamerikanischen Bildungsmarkt geschlossen hat. Durch die strategische Partnerschaft wird HP ELL Technologies vollständigen Satz an Lernprogrammen zum Englischlernen durch ihre in Lateinamerika bestehende Kundenbasis an Bildungseinrichtungen vermarkten und verkaufen.

ELL Technologies Online-Lernkonzept wird ebenfalls HPs Netzwerk an Einrichtungen durch das HP Educational Portal zum Verkauf und Lizenzierung zur Verfügung stehen. ELL Technologies wird ihre Produkte auf HP-Hardware installieren und den Verkauf der HP-Hardware an seine bestehenden und potenziellen Kunden sowie Vertriebspartner fördern.

"Da Regierungen in Lateinamerika einen signifikanten Schwerpunkt auf Englisch und Mathematik legen, sehen wir den Bedarf und die Möglichkeit, uns mit einem der führenden Online-Trainings- und Assessmentanbieter der ELL Technologien zusammenzuschließen. HP besitzt ein gut etabliertes Netzwerk am Bildungsmarkt in Lateinamerika und wir werden unseren Einfluss zur Vermarktung und zum Verkauf von ELLs Satz an Englischlernsoftware nutzen. Diese Kombination von HPs marktführender Hardware mit ELL Technologies bewährter Pädagogik wird zu verbesserten Lernergebnissen in den Klassenzimmern Lateinamerikas und darüber hinaus führen. Wir sind begeistert von der Partnerschaft und sehen eine großartige Zukunft für eine Zusammenarbeit von HP mit ELL Technologies," sagte Enrique Ortiz, Regional Director Business Development, Lateinamerika u. Karibik bei HP Lateinamerika.

"Diese strategische Allianz mit dem weltweit führenden Technologieunternehmen HP mit seinem Fokus und Engagement im Bildungssektor ist ein weiterer signifikanter Vertriebsmeilenstein für das Unternehmen. Wir erwarten ein Verkaufswachstum in Lateinamerika durch diese strategische Partnerschaft, die beachtlich von HPs ausgedehnten Marketingkanälen und Netzwerk profitiert," sagte Gali Bar-Ziv, COO von Lingo Media.

Die strategische Partnerschaft wurde auf der Virtual Educa's Colombia 2017 Conference unterzeichnet und ist die erste globale Allianz, die gemäß ihrer neuen globalen Expansion unterzeichnet wurde. Die Unterzeichnung des Abkommens wurde von Virtual Educa's Board of Directors und Bildungsminister aus den lateinamerikanischen Ländern beobachtet.

Über HP Inc.

HP Inc. schafft Technologie, die das Leben für jeden überall besser macht. Mit ihrer Palette an Druckern, PCs, mobilen Geräten, Lösungen und Dienstleistungen schafft HP Erfahrungen, die beeindrucken. Weitere Informationen über HP Inc. finden Sie unter http://www.hp.com.

Über Lingo Media (TSX-V: LM; OTCQB: LMDCF)

Lingo Media ist ein globales EdTech-Unternehmen, das die "Art und Weise verändert, wie die Welt Englisch lernt" (Changing the way the world learns English). Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Produkte für Englischlernende in verschiedenen Lebensstadien vom Klassenzimmer zum Direktionszimmer. Durch Integration von Bildung und Technologie befähigt das Unternehmen Englischlehrer zu einem einfachen Übergang von herkömmlichen Lehrmethoden zum digitalen Lernprozess.

Lingo Media bietet sowohl Online- als auch gedruckte Lösungen mittels zwei individueller Geschäftsbereiche: ELL Technologies und Lingo Learning. ELL Technologies bietet Online-Training und eine Bewertung für das Englischlernen, während Lingo Learning ein Verleger von gedruckten Lernprogrammen für Englisch in China ist.

Lingo Media hat erfolgreiche Beziehungen zu wichtigen Regierungs- und Industrieorganisationen international aufgebaut mit einer besonders starken Präsenz in Lateinamerika und in China. Das Unternehmen setzt sowohl die Ausdehnung seiner globalen Reichweite als auch die Erweiterung seiner Produktangebote fort.

