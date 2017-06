NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Lufthansa von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 30,00 Euro angehoben. Analyst Damian Brewer geht in einer Studie vom Dienstag von höheren Durchschnittsumsätzen und geringeren Treibstoffkosten aus und hob seine Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) 2017 um die Hälfte an. Die Wahrnehmung als eine Art "Mercedes Benz" der Lüfte stärke das mittelfristige Potenzial./ag/ajx

ISIN DE0008232125

