The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HSH3QW6 HSH NORDBANK NH ZS 94 AN BD02 BON EUR N

CA XFRA US192108AY48 COEUR MINING MNS 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA US50077LAF31 KRAFT HEINZ F. 16/17 BD02 BON USD N

CA MOOF XFRA US61166WAR25 MONSANTO 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US6325C1CA50 NATL AUSTR. BK 14/17 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US6325C1CB34 NATL AUSTR. BK 14/17 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US912828TB69 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0517436449 MUNICIPAL. FIN. 10/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA 8CBA XFRA XS0540295275 CHARLOTT.CAP.INT. 10/UND. BD02 BON EUR N

CA W8VC XFRA XS1254575415 BK OF CHINA 15/17 MTN BD02 BON CNY N

CA ADLW XFRA DE000A1TNEE3 ADLER REAL EST. WDL13/17 EQ00 EQU EUR N

CA ERMN XFRA DE000A2E4Z61 DEAG DT.ENTERTN. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA DEDV XFRA LU0109011626 DEKASTRUKTUR: 2 WACHSTUM FD00 EQU EUR N

CA DEDW XFRA LU0109012194 DEKASTRUKTUR: 2 CHANCE FD00 EQU EUR N