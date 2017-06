The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0367206718 CEMBRA MONEY BK 17-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2BPT43 PRIMAG IMMOBILIEN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAJ40 KRED.F.WIED.17/42 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4P14 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4P22 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4PB6 WEBAG ANL 17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSB86 PARAGON AG IHS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4P30 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4P48 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4P55 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000A2E4P97 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRV1 DZ BANK CLN E.9317 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NV6 NORDLB GELDM.FRN 18/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828XX34 US TREASURY 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA USG7420TAD84 RECKITT BEN. 17/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USG7420TAE67 RECKITT BEN. 17/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU0925RAC35 BLACKST.CQP H. 17/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0942074799 DT.BK.LOND.MTN.13/19 BD02 BON INR N

CA XFRA XS1633784183 XLIT 17/47 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1634369067 BELARUS 17/23 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1634369224 BELARUS 17/27 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1634529363 INTRUM JUSTITIA 17/22 FLR BD03 BON EUR N

CA CHH XFRA BMG2178K1009 CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 EQ00 EQU EUR N

CA 0B51 XFRA CA6882741094 OSISKO METALS INC. O.N. EQ00 EQU EUR N