FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HR1 XFRA CNE100000WS1 HUANENG RENEW.CORP.H YC 1 0.054 EUR

E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 0.039 EUR

ADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EUR

M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.179 EUR

KTU XFRA US48562P1030 KAPST. PAP.+PACK.DL-,0001 0.089 EUR

HDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.

HDFA XFRA US40415F1012 HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 0.459 EUR

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.098 EUR

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.224 EUR

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.022 EUR

GUG XFRA HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD 0.034 EUR

T5N XFRA EE3100004466 AS TALLINK GRUPP O.N. 0.030 EUR

DGR XFRA DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.720 EUR

D4D XFRA CNE100000312 DONGFENG MOTOR GRP H YC 1 0.030 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

CZR XFRA BMG2155Y1075 CITIC RES.HLDGS HD -,05 0.002 EUR

AYV1 XFRA AU000000APZ8 ASPEN GROUP UTS 0.017 EUR

RCMN XFRA DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. 0.040 EUR

S05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.076 EUR

KUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20

JATA XFRA US4711052054 JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2

HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1 0.008 EUR

2B5 XFRA CNE100001TJ4 BAIC MOTOR CORP.LTD H YC1 0.038 EUR