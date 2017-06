FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DGR XETR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.720 EUR

RCMN XETR DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. 0.040 EUR