Ich las kürzlich eine beeindruckende Geschichte über einen Schüler, der 15 Jahre alt ist. Er mäht in der Nachbarschaft den Rasen. Er verdient 30.000 Dollar mit dem Job. Beachtlich! In dem Alter schon so geschäftstüchtig. Eine Nachbarin verschluckte sich fast beim Trinken, als der Schüler sagte, er könne ihre kleine Rasenfläche vor dem Haus nicht ...

